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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Зеленському треба було добитися розведення сил, щоб показати себе дієздатним, – експерт

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президентові України Володимирові Зеленському треба було домогтися розведення військ на Донбасі, щоб показати себе дієздатним політиком. Адже Україна втрачає підтримку США та Європи, а сам Зеленський ще під час передвиборчої кампанії обіцяв українцям мир на Донбасі.

      Так український політолог Вадим Трюхан прокоментував 24 каналу те, що розведення військ у Золотому стартувало раніше, без семиденного режиму тиші.

      Читайте також: Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

      Дуже погано, що розведення військ на Донбасі відбувається на скандальному фоні, під час того, коли тривають обстріли. Це означає, що сторони не мають щирих намірів провести це розведення і йти далі, переконаний Трюхан.

      Окрім того, Зеленський перебуває зараз у дуже непростій ситуації.

      "З одного боку, він (Зеленський) зрозумів, що Дональд Трамп не збирається займатися Україною. По суті, він (Трамп) віддав на відкуп Володимиру Путіну нашу країну. Друге – він (Зеленський) побачив, що Європа, а саме Франція та Німеччина, не мають жодного бажання застосовувати якісь жорсткі заходи щодо путінської Росії", – розповів політолог.

      Більше того, Франція та Німеччина мріють про бізнес as usual з Росією. Тому реальної підтримки в України зараз немає ні від американців, ні від європейців.

      Але є ще третя – суттєвіша – причина того, чому розведення військ стартувало раніше від передбаченого правилами терміну, наголосив експерт. Коли Зеленський ішов на вибори президента, то обіцяв, що доб’ється миру на Донбасі. Але в нього не було і досі немає чіткого плану, переконаний Трюхан.

      Пообіцявши виборцям, що він доб’ється миру, Зеленський став заручником ситуації. І зараз цим користуються всі його політичні опоненти: і "Опозиційна платформа – За життя", і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і Олег Ляшко, націоналісти і всі решта.

      Читайте також: "Поки лише три невеликих пункти": у Росії хочуть розведення військ по всій лінії фронту

      В такій ситуації він (Зеленський) перебуває в ролі політика, який потрапив у цугцванг, у патову ситуацію. Йому треба все-таки добитися цього розведення – як перший крок показати себе дієзданим політиком. Інакше він збанкрутує як політик. А потім – рухатися далі,
      – пояснив політичний експерт.

      У Золотому розведення військ розпочалося 29 жовтня о 12:00 та має тривати 3 доби. Розведення відбувається з обох сторін – на 1 кілометр від позицій. На черзі – Петрівське, де розведення військ має розпочатися 4 листопада.

      Зауважимо, що український експерт Вадим Трюхан є частим гостем ефірів російської пропагандистської телепрограми "60 хвилин" з ведучими Ольгою Скабеєвою та її чоловіком Євгенієм Поповим. Щоправда, на одній з останніх програм Трюхан вивів з себе Попова і Скабеєву. Ті назвали експерта "бандерівцем" і вигнали зі студії.

      карта розведення військ на Донбасі Золоте Петрівське

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      Автор: Ірина Кошанська, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини США Європа Дональд Трамп
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