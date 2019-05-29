Зеленскому нужно ориентироваться на Черчилля, – политолог

Если президент Украины Владимир Зеленский намерен проводить любой референдум, то для начала нужно, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

В Украине нет закона о референдуме – об этом в своем видеоблоге "Без иллюзий" сказал политолог Алексей Минаков.

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По его словам, в 2018 году такой закон отменил Конституционный суд. Соответственно, сегодня нет процедуры, по которой можно проводить референдум.

И вообще, не глупо ли проводить референдум относительно решения вопроса, который зависит не от Украины, а от страны-агрессора и оккупанта? Все украинцы хотят мира, но не ценой капитуляции. Для того, чтобы наступил такой мир, на условиях Украины, нужно, чтобы Россия забрала свои войска с Донбасса и все. Но ни один референдум внутри Украины не может повлиять на это,

– заявил Минаков.

"Президента России Владимира Путина устраивает иметь "болевую точку" на теле Украины – это инструмент его влияния на Украину и страны Запада. Также его устроит возвращение Донбасса в Украину на особых условиях, что станет препятствием к вступлению в ЕС и НАТО, а также миной замедленного действия против украинской государственности", – добавил политолог.

Поэтому давайте без иллюзий – принести реальный мир Украине может только сильная украинская армия и мощные санкции против России. Референдумы для этого не нужны. Пока Владимир Зеленский пытается действовать в стиле Невилла Чемберлена. Тот в 1938 году подписал мирный договор с Гитлером и радовался той бумажке,

– подчеркнул эксперт.

"Я бы советовал Зеленскому ориентироваться на проверенные историей успешные стратегии поведения и хорошенько вдуматься в высказывание Уинстона Черчилля: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор", – подытожил политолог.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Без иллюзий" за 29 мая:

Что известно о предложении референдума о мире с Россией?

Накануне Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум достижение мирных договоренностей с Россией. При этом у Зеленского не будут озвучивать вероятных "красных линий", которые глава государства не будет пересекать, проводя переговоры с РФ.

Идея референдума очень возмутила военных и родственников погибших на Донбассе бойцов, ведь переговоры с Россией – именно та тема, где "красные линии" должны быть. Поэтому родственники погибших организовали под зданием Администрации Президента акцию, чтобы напомнить, что они помнят опыт прошлых "референдумов", которые были организованы на теперь уже оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Президент Зеленский пригласил представителей активистов к себе. Во время встречи глава государства заверил, что этот референдум – на самом деле опрос и он хочет знать мнение народа. При этом к одобрению каких-либо законов результаты такого референдума не будут обязывать.