Зеленському потрібно орієнтуватися на Черчилля, – політолог

Якщо президент України Володимир Зеленський має наміри проводити будь-який референдум, то для початку потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект.

В Україні немає закону про референдум – про це у своєму відеоблозі "Без ілюзій" сказав політолог Олексій Мінаков.

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За його словами, у 2018 році такий закон скасував Конституційний суд. Відповідно, сьогодні немає процедури, за якою можна проводити референдум.

І взагалі, чи не безглуздо проводити референдум щодо вирішення питання, яке залежить не від України, а від країни-агресора і окупанта? Всі українці хочуть миру, але не ціною капітуляції. Для того, щоб наступив такий мир, на умовах України, потрібно, щоб Росія забрала свої війська з Донбасу і все. Але жоден референдум всередині України не може вплинути на це

– заявив Мінаков.

"Президента Росії Володимира Путіна влаштовує мати "больову точку" на тілі України – це інструмент його впливу на Україну та країни Заходу. Також його влаштує повернення Донбасу до України на особливих умовах, що стане перешкодою до вступу в ЄС і НАТО, а також міною уповільненої дії проти української державності", – додав політолог.

Тому давайте, без ілюзій – принести реальний мир Україні може лише сильна українська армія та потужні санкції проти Росії. Референдуми для цього не потрібні. Поки що Володимир Зеленський намагається діяти в стилі Невілла Чемберлена. Той у 1938 році підписав мирний договір з Гітлером і радів тому папірцю,

– наголосив експерт.

"Я б радив Зеленському орієнтуватися на перевірені історією успішні стратегії поведінки та добряче вдуматись у вислів Вінстона Черчилля: "Якщо країна, обираючи між війною і ганьбою, обирає ганьбу, вона одержує і війну, і ганьбу", – підсумував політолог.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Без ілюзій" за 29 травня:

Що відомо про пропозицію референдуму про мир з Росією?

Напередодні Богдан заявив, що команда Зеленського розглядає питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією. При цьому в Зеленського не озвучуватимуть ймовірних "червоних ліній", які глава держави не перетинатиме, проводячи переговори з РФ.

Ідея референдуму дуже обурила військових та родичів загиблих на Донбасі бійців, адже переговори з Росією – саме та тема, де "червоні лінії" мають бути. Тож родичі загиблих організували під приміщенням Адміністрації Президента акцію, аби нагадати, що вони пам’ятають досвід останніх "референдумів", які були організовані на тепер уже окупованих територіях Донбасу та Криму.

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Президент Зеленський запросив представників активістів до себе. Під час зустрічі глава держави запевнив, що цей референдум – насправді опитування і він хоче знати думку народу. При цьому до схвалення жодних законів результати такого референдуму не зобов’язуватимуть.