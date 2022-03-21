На земле, где чумаки ходили за солью, врагу будет несладко, – Зеленский о Херсоне

Президент Владимир Зеленский вечером 21 марта обратился к украинскому народу. Особое внимание он уделил непокоренному Югу, сопротивляющемуся враждебной оккупации.

Президент подчеркнул, что вся страна не забудет кадры, как безоружные люди противостоят оккупантам. На этих площадях вместе с херсонцами стояли все 40 миллионов украинцев.

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Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили по соль, врагам будет несладко,

– заметил президент.

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Смотрите обращение президента Зеленского: