"На земле стало меньше света": на Волыни во время спортивных соревнований внезапно умер депутат
Источник:Волынский областной совет
На Волыни во время спортивных соревнований погиб 57-летний Роман Карпюк. Он был депутатом областного совета, а также активным общественным деятелем в разных сферах.
Коллеги Карпюка отметили, что смерть была внезапной и преждевременной. Почему остановилось сердце – пока неизвестно.
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"Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и великой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей – таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", – высказались в облсовете.
Реакция сети
Люди не могут поверить в утрату. В комментариях под сообщением пишут о том, что запомнят Карпюка всегда улыбающимся и искренним.
- Снежана Шевчук: "За все годы, что знала Романа Петровича, ни разу не видела его злым, подавленным или раздраженным. Он всегда излучал позитив и оптимизм. Мне не хватит вас, друг. Ваша звезда погасла, на земле стало меньше света. Однако на небесах стало яснее".
- Анастасия Страхова: "Трудно такое принять. Искренние соболезнования семье и родным! Еще бы жить и жить... Невероятно сильный духом человек".
- Владимир Дибель: "Ум не способен принять это известие. Большая грусть по прекрасному человеку, товарищу, однопартийцу! Жаль и невероятная грусть".
Внезапные потери: последние новости
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Полный текст публикации Волынского областного совета:
Его звезда погасла преждевременно. Волынский областной совет и его исполнительный аппарат с глубокой печалью сообщают о трагической новости – внезапной преждевременной смерти депутата областного совета, руководителя фракции "Сила и Честь", ректора "Академии рекреационных технологий и права", главы регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины Карпюка Романа Петровича.
Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57 году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и великой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей – таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой утраты.