Землетрясение снова зафиксировали в Черновицкой области: подробности
В Черновицкой области произошло землетрясение вечером 23 июля. Правда, оно было незначительным.
Землетрясение на Буковине 23 июля: детали
Об инциденте сообщил Главный центр специального контроля. По данным ведомства, землетрясение зарегистрировали почти в 17:50 23 июля. Магнитуда толчков составила 2,0 по шкале Рихтера.
К теме На Аляске – мощное землетрясение, была угроза цунами: видео
Источник землетрясения располагался в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 километров.
По словам специалистов, подземные толчки не имели никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже, чем предел чувствительности людей.
Место землетрясения на Буковине / Карта
Обратите внимание Закарпатье страдает от землетрясений: зафиксировали сразу два подземных толчка
Предыдущее землетрясение в Черновицкой области: что известно
Подземные толчки здесь зафиксировали 29 июня. Они произошли на востоке Черновицкой области, где она граничит с Винницкой областью и Республикой Молдова.
Магнитуда – 2,4 по шкале Рихтера. Эпицентром был город Новоднестровск все того же Сокирянского района.
Поскольку землетрясение было очень слабым, местные жители его не почувствовали.