В Черновицкой области произошло землетрясение вечером 23 июля. Правда, оно было незначительным.

Землетрясение на Буковине 23 июля: детали

Об инциденте сообщил Главный центр специального контроля. По данным ведомства, землетрясение зарегистрировали почти в 17:50 23 июля. Магнитуда толчков составила 2,0 по шкале Рихтера.

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Источник землетрясения располагался в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 километров.

По словам специалистов, подземные толчки не имели никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже, чем предел чувствительности людей.

Место землетрясения на Буковине / Карта

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Предыдущее землетрясение в Черновицкой области: что известно

Подземные толчки здесь зафиксировали 29 июня. Они произошли на востоке Черновицкой области, где она граничит с Винницкой областью и Республикой Молдова.

Магнитуда – 2,4 по шкале Рихтера. Эпицентром был город Новоднестровск все того же Сокирянского района.

Поскольку землетрясение было очень слабым, местные жители его не почувствовали.