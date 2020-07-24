Землетрус знову зафіксували у Чернівецькій області: подробиці
У Чернівецькій області стався землетрус увечері 23 липня. Щоправда, він був незначним.
Землетрус на Буковині 23 липня: деталі
Про інцидент повідомив Головний центр спеціального контролю. За даними відомства, землетрус зареєстрували майже о 17:50 23 липня. Магнітуда поштовхів становила 2,0 за шкалою Ріхтера.
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Джерело землетрусу розташовувалося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 кілометри.
За словами фахівців, підземні поштовхи не мали жодної загрози. За розрахунками, інтенсивність коливань лежала нижче, ніж межа чутливості людей.
Місце землетрусу на Буковині / Карта
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Попередній землетрус у Чернівецькій області: що відомо
Підземні поштовхи тут зафіксували 29 червня. Вони трапилися на сході Чернівецьої області, де вона межує з Вінницькою областю й Республікою Молдовою.
Магнітуда – 2,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентром було місто Новодністровськ все того ж Сокирянського району.
Оскільки землетрус був дуже слабким, місцеві жителі його не відчули.