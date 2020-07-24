У Чернівецькій області стався землетрус увечері 23 липня. Щоправда, він був незначним.

Землетрус на Буковині 23 липня: деталі

Про інцидент повідомив Головний центр спеціального контролю. За даними відомства, землетрус зареєстрували майже о 17:50 23 липня. Магнітуда поштовхів становила 2,0 за шкалою Ріхтера.

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Джерело землетрусу розташовувалося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 кілометри.

За словами фахівців, підземні поштовхи не мали жодної загрози. За розрахунками, інтенсивність коливань лежала нижче, ніж межа чутливості людей.

Місце землетрусу на Буковині / Карта

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Підземні поштовхи тут зафіксували 29 червня. Вони трапилися на сході Чернівецьої області, де вона межує з Вінницькою областю й Республікою Молдовою.

Магнітуда – 2,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентром було місто Новодністровськ все того ж Сокирянського району.

Оскільки землетрус був дуже слабким, місцеві жителі його не відчули.