Мир снова сотрясло землетрясение: на этот раз в Хорватии
Источник:Volcanodiscovery
Хорватию 16 февраля всколыхнуло землетрясение. Толчки должны были почувствовать все люди, которые находились вблизи эпицентра.
Землетрясение зафиксировали вблизи Риеки – третьего по величине портового города Хорватии. Толчки произошли на глубине 10 километров около 10:47 по местному времени.
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Эксперты подчеркнули, что эти толчки, которые фиксируют на небольшой глубине, ощущаются сильнее, чем те, которые – на существенной глубине.Важно! Между тем, в RaspberryShake оценили землетрясение в 4,8.
Наиболее активно толчки должны были ощутить жители Риеки. В то же время легкие колебания не обошли ряд городов Хорватии. В частности, и Загреб – столицу страны.
Информации о пострадавших пока нет. Людей, которые испытывают негативные последствия землетрясения, просят обратиться к медикам и представителям местной власти.
Прогнозов по поводу повторных колебаний пока нет. В то же время местные жители просят быть осторожными и соблюдать правила поведения во время землетрясения.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло
- Весь мир потрясли жуткие землетрясения в Турции и Сирии. По состоянию на 16 февраля количество жертв возросло до около 42 тысяч. Кроме того, известно о десятках тысяч пострадавших.
- Только в Турции разрушительные последствия землетрясения почувствовали 10 городов. В стране работают спасатели из разных уголков мира. В том числе и украинские герои.