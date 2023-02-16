Мир снова сотрясло землетрясение: на этот раз в Хорватии

Хорватию 16 февраля всколыхнуло землетрясение. Толчки должны были почувствовать все люди, которые находились вблизи эпицентра.

Землетрясение зафиксировали вблизи Риеки – третьего по величине портового города Хорватии. Толчки произошли на глубине 10 километров около 10:47 по местному времени.

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Эксперты подчеркнули, что эти толчки, которые фиксируют на небольшой глубине, ощущаются сильнее, чем те, которые – на существенной глубине.

Между тем, в RaspberryShake оценили землетрясение в 4,8.

Наиболее активно толчки должны были ощутить жители Риеки. В то же время легкие колебания не обошли ряд городов Хорватии. В частности, и Загреб – столицу страны.

Информации о пострадавших пока нет. Людей, которые испытывают негативные последствия землетрясения, просят обратиться к медикам и представителям местной власти.

Прогнозов по поводу повторных колебаний пока нет. В то же время местные жители просят быть осторожными и соблюдать правила поведения во время землетрясения.

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