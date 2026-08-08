В Карпатах произошло землетрясение

В субботу, 8 августа, на территории Черновицкой области специалисты зафиксировали подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 1,4 балла по шкале Рихтера.

Потрясение произошло около 19:40. Об этом сообщили на сайте ГЦСК.

Что известно о землетрясении?

Главный центр специального контроля отметил, что землетрясение не представляло опасности. Его магнитуда составила 1,4 балла по шкале Рихтера, и оно произошло на небольшой глубине.

Согласно официальной классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых для людей. Эпицентр подземных толчков находился на глубине пяти километров.

Обратите внимание! Шкала Рихтера – шкала для оценки силы землетрясения в его очаге. Ее в 1935 году начали использовать американские сейсмологи Чарльз Рихтер и Бено Гутенберг. Она имеет шкалу от 1 до 10. Самым сильным зафиксированным землетрясением является Большое чилийское землетрясение 1960 года магнитудой 9,5 баллов.

Во вторник, 4 августа, в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки ощутили жители нескольких провинций региона Тоскана, в частности Пизы, Лукки и Масса-Каррары.

Также 31 июля вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7. Из-за подземных толчков возникли перебои с электроснабжением, а также были повреждены несколько зданий.