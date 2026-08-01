О последствиях землетрясения на юге Италии сообщают Reuters и ANSA.

Что известно о сильном землетрясении возле Неаполя?

Землетрясение произошло в 19:46 по местному времени. Его эпицентр находился в районе Кампи-Флегрей к западу от Неаполя, а очаг располагался на глубине около 3 километров.

После основного толчка началась мощная серия афтершоков, которая не прекращалась в течение всего вечера. Было зафиксировано не менее 30 афтершоков. Самый сильный из них имел магнитуду 3,8 и произошел около 22:00.

Последний толчок магнитудой 1,6 зарегистрировали в 00:03.

В Неаполе начали разрушаться здания, а со склонов на автомобили и железнодорожные пути посыпались камни и обломки скал.

Итальянская пожарная служба сообщила о незначительных повреждениях зданий в городе и его окрестностях. В качестве меры предосторожности местные власти временно приостановили движение пригородных поездов и метро.

Наибольшие разрушения понесло Поццуоли. На улице Перголези обрушилась часть стены жилого дома. Большие обломки вулканического туфа упали на припаркованные автомобили и повредили их.

Также в Поццуоли и районе Баньйоли сообщают о многочисленных падениях карнизов и кусков штукатурки.

По последним данным, пострадало не менее 21 человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Во временном центре приема Palatrincone в Поццуоли уже подготовили 185 мест для людей, которые не могут вернуться домой.

По данным итальянских СМИ, это одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зафиксированных в этом районе, и самое сильное за последние 40 лет. Оно превысило предыдущее рекордное землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло 30 июня 2025 года.

Как трясло возле Неаполя: смотрите видео

Здания начали обрушиваться: смотрите видео

Автомобили покрыты пеплом: смотрите видео

Ужасающие разрушения в результате подземных толчков: смотрите видео

Последствия землетрясения на юге Италии: смотрите видео

Неаполь потрясло землетрясение: смотрите видео

Последствия землетрясения возле Неаполя: смотрите видео

Кампи-Флегрей – это густонаселенная вулканическая кальдера, охватывающая значительную часть западного Неаполя. В последние годы здесь все чаще фиксируется сейсмическая активность, поэтому правительство усилило мониторинг ситуации.

Хотя небольшие землетрясения в этом районе являются обычным явлением, более сильные толчки усилили опасения относительно возможного повторения сейсмического кризиса начала 1980-х годов.

Тогда масштабные подземные толчки привели к серьезным разрушениям и вынудили тысячи людей покинуть свои дома.

К слову, землетрясения в Италии происходят довольно часто. В 2016 году серия мощных землетрясений потрясла центральную часть страны, опустошив районы Лацио, Умбрии и Марке. Тогда погибли около 300 человек.

Самым смертоносным за последние десятилетия стало землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в ноябре 1980 года в районе Ирпинии на юге Италии. Оно взяло жизни примерно 2 700 человек и разрушило сотни населенных пунктов.