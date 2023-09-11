90 из 200 жителей погибли. А еще многие считаются пропавшими без вести.
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Как Марокко переживает последствия землетрясения
Люди или в больнице, или мертвые,
– заявил житель Тафегахте.
По словам Хассана, 90 из 200 человек погибли в этом городе. Также многие считаются пропавшими без вести.
"У них не было шанса убежать. Они не успели спастись", – отметил мужчина.
У людей нет техники, чтобы разобрать завалы. Хассан говорит, что сейчас им нужна помощь правительства.
Мужчина добавил, что власти Марокко должны принять все предложения международной помощи, но опасаются, что гордость может этому помешать.
Последствия землетрясения в Марокко: последние новости
- В городе Марракеш, что в Марокко, большинство людей решили провести ночь на улице. Это потому, что они боялись спать дома на случай новых толчков. Люди держатся подальше от построек. Некоторые из них повреждены и есть опасения, что они могут рухнуть.
- Кстати говоря, в сети появилось видео, где можно увидеть первые секунды после возникновения природного бедствия. На видео можно увидеть, что землетрясение в Марокко произошло около 23 часов 12 минут по местному времени. За несколько секунд до беды люди спокойно сидели и гуляли по улицам одного из населенных пунктов страны.
- Также обнародовано жуткие кадры ужасного землетрясения в североафриканской стране. Мощное землетрясение не оставило в покое ничему. Целые части стен домов падали на автомобиле.