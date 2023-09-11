90 из 200 жителей погибли. А еще многие считаются пропавшими без вести.

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Люди или в больнице, или мертвые,

– заявил житель Тафегахте.

По словам Хассана, 90 из 200 человек погибли в этом городе. Также многие считаются пропавшими без вести.

"У них не было шанса убежать. Они не успели спастись", – отметил мужчина.

У людей нет техники, чтобы разобрать завалы. Хассан говорит, что сейчас им нужна помощь правительства.

Мужчина добавил, что власти Марокко должны принять все предложения международной помощи, но опасаются, что гордость может этому помешать.

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