90 з 200 мешканців загинули. А ще багато вважаються зниклими безвісти.

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Люди або в лікарні, або мертві,

– заявив мешканець Тафегахте.

За словами Хассана, 90 з 200 мешканців загинули у цьому місті. Також багато людей вважаються зниклими безвісти.

"У них не було шансу втекти. Вони не встигли врятуватися", – зазначив чоловік.

У людей немає техніки, щоб розібрати завали. Хассан каже, що зараз їм потрібна допомога уряду.

Чоловік додав, що влада Марокко повинна прийняти всі пропозиції міжнародної допомоги, але побоюється, що гордість може цьому завадити.

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