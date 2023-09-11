90 з 200 мешканців загинули. А ще багато вважаються зниклими безвісти.
До теми У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв продовжує зростати
Як Марокко переживає наслідки землетрусу
Люди або в лікарні, або мертві,
– заявив мешканець Тафегахте.
За словами Хассана, 90 з 200 мешканців загинули у цьому місті. Також багато людей вважаються зниклими безвісти.
"У них не було шансу втекти. Вони не встигли врятуватися", – зазначив чоловік.
У людей немає техніки, щоб розібрати завали. Хассан каже, що зараз їм потрібна допомога уряду.
Чоловік додав, що влада Марокко повинна прийняти всі пропозиції міжнародної допомоги, але побоюється, що гордість може цьому завадити.
Наслідки землетрусу у Марокко: останні новини
- У місті Марракеш, що в Марокко, більшість людей вирішили провести ніч на вулиці. Це через те, що вони боялись спати вдома на випадок нових поштовхів. Люди тримаються подалі від будівель. Деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.
- До речі, у мережі з'явилося відео, де можна побачити перші секунди після виникнення природного лиха. На відео можна побачити, що землетрус у Марокко стався близько 23 години 12 хвилин за місцевим часом. За кілька секунд до лиха, люди спокійно сиділи й гуляли вулицями одного з населених пунктів країни.
- Також оприлюднено моторошні кадри жахливого землетрусу у північноафриканській країні. Потужний землетрус не дав спокій нічому. Цілі частини стін будинків падали на автомобілі.