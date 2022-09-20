В Мексике произошло мощное землетрясение: жуткое видео

На западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. К сожалению, в результате этого погибли по меньшей мере два человека, повреждены здания и отключено электричество.

Один человек погиб из-за разбитого фасада универмага, а другой нашли мертвым в торговом центре. На опубликованных кадрах можно увидеть, как крыша ТРЦ обрушилась на спортзал, в котором находились люди.

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В Мексике произошло мощное землетрясение

Местные власти рассказали о повреждении нескольких больниц в западном штате Мичоакан. Поэтому один человек пострадал от падения стекла.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло у западного побережья Мексики на глубине 15 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил о возможности цунами для прибрежных районов, отметив, что волны могут достигать 1 – 3 метров над уровнем прилива.

На кадрах можно увидеть черепицу, сбитую из домов, и стены треснувших от силы землетрясения зданий. В одном из магазинов товар был разбросан по полу.

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Кроме того, было отключено электричество в некоторых районах Мексики.



В Мексике произошло землетрясение / фото Reuters



Из-за землетрясения много повреждений / фото Reuters



В результате землетрясения есть жертвы / фото Reuters

Напомним, что недавно мощное землетрясение также произошло в Тайване. Стихия повредила вагоны поездов, они сошли с рельсов.

Кроме этого, в результате непогоды обрушился потолок в спортзале одной из школ , где были дети.

До этого непогода атаковала Иран. Землетрясение унесло жизни не менее 5 человек.

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