В Мексике произошло мощное землетрясение: жуткое видео
Источник:Reuters
На западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. К сожалению, в результате этого погибли по меньшей мере два человека, повреждены здания и отключено электричество.
Один человек погиб из-за разбитого фасада универмага, а другой нашли мертвым в торговом центре. На опубликованных кадрах можно увидеть, как крыша ТРЦ обрушилась на спортзал, в котором находились люди.
Важно Из-за землетрясения на Тайване упал потолок школьного спортзала: там были дети – шокирующее видео
В Мексике произошло мощное землетрясение
Местные власти рассказали о повреждении нескольких больниц в западном штате Мичоакан. Поэтому один человек пострадал от падения стекла.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло у западного побережья Мексики на глубине 15 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил о возможности цунами для прибрежных районов, отметив, что волны могут достигать 1 – 3 метров над уровнем прилива.
На кадрах можно увидеть черепицу, сбитую из домов, и стены треснувших от силы землетрясения зданий. В одном из магазинов товар был разбросан по полу.
Землетрясение в Мексике наделало много неприятностей: смотрите видео
Кроме того, было отключено электричество в некоторых районах Мексики.
В Мексике произошло землетрясение / фото Reuters
Из-за землетрясения много повреждений / фото Reuters
В результате землетрясения есть жертвы / фото Reuters
Напомним, что недавно мощное землетрясение также произошло в Тайване. Стихия повредила вагоны поездов, они сошли с рельсов.
Кроме этого, в результате непогоды обрушился потолок в спортзале одной из школ , где были дети.
До этого непогода атаковала Иран. Землетрясение унесло жизни не менее 5 человек.
Достойно внимания – Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Грецию: смотрите видео