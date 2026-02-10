Второй раз за сутки: в Украине зафиксировали новое землетрясение
- 10 февраля в Закарпатской области произошло землетрясение с магнитудой 1,7, эпицентр которого располагался вблизи города Мукачево.
- В тот же день землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в районе Керчи вблизи побережья Крыма.
В Украине 10 февраля дважды фиксировали землетрясение. Новые подземные толчки произошли на Закарпатье, однако большинство людей их не почувствовали.
Накануне сейсмическая активность также наблюдалась в другом регионе. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Что известно о новом землетрясении?
Второе за сутки землетрясение произошло 10 февраля в Закарпатской области. Подземные толчки зафиксировали в 12:47 с магнитудой 1,7 по шкале Рихтера.
Эпицентр располагался вблизи города Мукачево на глубине около 7 километров. Специалисты классифицируют это землетрясение как неощутимое – то есть большинство людей его не почувствовало.
Ранее 10 февраля землетрясение зафиксировали вблизи побережья Крыма. Его магнитуда составляла 3,6, а эпицентр располагался в районе Керчи на глубине примерно 14 километров.
Специалисты также отнесли эти толчки к слабым и неощутимым для большинства людей.
Где еще фиксировали землетрясения в этот день?
Ночью 10 февраля землетрясение было и в Новороссийске. Его почувствовали также жители Донбасса и Запорожья. На официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточнили, что магнитуда этого землетрясения составила 4,8.