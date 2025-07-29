На Буковине на рассвете зафиксировали землетрясение: насколько сильным оно было
- На Буковине зафиксировали землетрясение во вторник, 29 июля.
- Пресс-служба Главного центра специального контроля рассказали, насколько сильным было землетрясение в регионе.
Во вторник, 29 июля, на Буковине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки были магнитудой 2,3 по шкале Рихтера.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
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Что известно о землетрясении на Буковине?
Землетрясение на Буковине зафиксировали 29 июля в 5:15.
Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 километра.
По классификации землетрясений относится к еле ощутимым.
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Напомним, что 27 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенного пункта Старые Санжары Полтавской области, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера). Его зафиксировали на глубине 7,1 километра.