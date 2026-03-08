На Буковине произошло землетрясение
- 8 марта в Черновицкой области произошло землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера на глубине 11 километров.
- Это землетрясение относится к неощутимым.
8 марта в Черновицкой области произошли подземные толчки. Стало известно, какой силы они были.
Утром около семи утра Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение на Буковине.
Смотрите также На Сицилии произошло землетрясение: местные думали, что это бомбардировка
Что известно о землетрясении на Буковине?
Сила толчков составляла 2 балла по шкале Рихтера. Они произошли на глубине 11 километров. По классификации землетрясений, это относится к неощутимым.
Где эпицентр землетрясения: смотрите на карте
Заметим, что на территории Западной Украины есть небольшие локальные разломы, которые могут вызвать слабые землетрясения (с магнитудой до 4 – 5 баллов). В Буковине они немногочисленные, но геологические исследования показывают, что активность таки есть.
Последние землетрясения в Украине
10 февраля в Украине зафиксировали два землетрясения. Первое произошло вблизи Керчи в Крыму в 12:47 с магнитудой 3,6 на глубине 14 километров – слабые толчки были почти незаметны для людей. Второе землетрясение произошло в Закарпатской области вблизи Мукачево в 12:47, магнитуда 1,7, глубина около 7 километров. Его тоже большинство людей не почувствовало.
У Полтавской области 6 февраля в 19:46 произошло землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр размещался вблизи села Мыльцы на глубине 9 километров.
В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Толчки произошли 4 февраля 2026 года в 23:44 в Днестровском районе, на территории Сокирянской общины, на глубине около 3 километров.
В понедельник, 2 февраля, около 11:47 в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его почувствовали в Крыму и на юге и востоке Украины, в частности в Днепре, Запорожье, Донецкой области. Эпицентр располагался в 30 километрах от побережья Крыма, на глубине 10 километров. На полуострове сила толчков достигала 4,8 балла. Землетрясение было умеренным: тряслись люстры, мебель, иногда трескались окна, но серьезных разрушений не было.