В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. По расчетам специалистов, оно не нанесло угрозы.

Магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины. Ранее Землетрясение зафиксировали в Черновицкой области: подробности Источник землетрясения располагался в районе села Монастырчаны на глубине 11 километров. Оно не несло угрозы населению. По расчетам интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей. Село Монастирчаны, в котором зафиксировали землетрясение – смотрите карту Землетрясения в Западной Украине: последние случаи В Черновицкой области произошло землетрясение вечером 23 июля . Землетрясение зарегистрировали почти в 17:50 23 июля. Магнитуда толчков составила 2,0 по шкале Рихтера.



. Землетрясение зарегистрировали почти в 17:50 23 июля. Магнитуда толчков составила 2,0 по шкале Рихтера. На Закарпатье 25 июня состоялись сразу два землетрясения. Подземные толчки ощутили жители в Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области. Магнитуда землетрясений составила 1,1 и 2,3 балла по шкале Рихтера.



состоялись сразу два землетрясения. Подземные толчки ощутили жители в Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области. Магнитуда землетрясений составила 1,1 и 2,3 балла по шкале Рихтера. Также два подряд землетрясения за сутки зафиксировали на Ивано-Франковщине в Долинском районе 1 июня. Хотя их магнитуда была невысокой: 2,7 и 3,2 балла по шкале Рихтера, жители местных сел хорошо почувствовали толчки в своих домах.