У понеділок, 27 липня, в Івано-Франківській області стався землетрус. За розрахунками спеціалістів, він не наніс загрози.

Магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України. Раніше Землетрус зафіксували у Чернівецькій області: подробиці Джерело землетрусу розташовувалося в районі села Монастирчани на глибині 11 кілометрів. Воно не несло загрози населенню. За розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей. Село Монастирчани, у якому зафіксували землетрус – дивіться карту Землетруси на Західній Україні: останні випадки У Чернівецькій області стався землетрус увечері 23 липня. Землетрус зареєстрували майже о 17:50 23 липня. Магнітуда поштовхів становила 2,0 за шкалою Ріхтера. На Закарпатті 25 червня відбулися одразу два землетруси. Підземні поштовхи відчули мешканці у Тячівському та Іршавському районах Закарпатської області. Магнітуда землетрусів становила 1,1 та 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Так само два поспіль землетруси за добу зафіксували на Івано-Франківщині у Долинському районі 1 червня. Хоч їхня магнітуда була невисокою: 2,7 і 3,2 бала за шкалою Ріхтера, жителі місцевих сіл добре відчули поштовхи у своїх оселях.