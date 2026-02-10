Высотки качались как игрушечные: в Новороссийске на Черном море произошло мощное землетрясение

Землетрясение со значительной магнитудой произошло возле российского города Новороссийск. Магнитуда составила 4,8, эпицентр пролегал на глубине 10 километров.

Об этом свидетельствуют данные EMSC (Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра). Рассказываем, что известно на данный момент.

Смотрите также Был "жесткий" удар по порту: Новороссийск с прошлой ночи находится под атакой

Сильное землетрясение произошло в Новороссийске: что известно?

Около 01:30 в социальных сетях различные сообщества начали писать, что неподалеку от Новороссийска в России (этот город расположен на Черном море с российской стороны) произошло сильное землетрясение. Более того, его чувствовали и на нашем Донбассе и Запорожье.

EMSC, то есть Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подтверждает событие. На официальном сайте магнитуда этого землетрясения указана как 4,8, что является довольно значительным показателем. Основной толчок был на глубине в 10 километров в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска.

Его чувствовали также в районе Анапы, в целом в Краснодарском крае. Местные описывали сильные толчки, при которых "высотные дома раскачивались как игрушки". Российские паблики пишут, что у них нет информации о разрушениях или пострадавших.

Примечательно, что город в это время не спал. Была объявлена тревога из-за ракетной опасности. Происшествие произошло в 01:21 по киевскому времени.

Где были землетрясения в Украине в последнее время?