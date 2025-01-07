Из-за мощного землетрясения в Тибете погибли десятки людей: жуткие кадры

Утром во вторник, 7 января, в отдаленном регионе Тибета произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 53 человека, еще 62 получили травмы различной степени.

Землетрясение произошло в округе Дингри в городе Сигазе в Сицзанском (Тибетском) автономном районе Юго-Западного Китая возле границы с Непалом. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua, передает 24 Канал.

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Что известно о стихийном бедствии

Более 1000 зданий получили повреждения. Согласно сообщению Китайского центра сейсмических сетей, подземные толчки залегали на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи, население в радиусе 20 км от него составляет почти 7 тысяч человек. Всего в этом районе насчитывается 27 сел, а общая численность населения уезда – более 61 тысячи человек.

В район землетрясения была направлена рабочая группа для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, в частности, более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательной службы.

Мощное землетрясение в Тибете: смотреть видео

CNN пишет, что по данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 баллов произошло в 9:05 по местному времени и сопровождалось несколькими афтершоками.

Последствия стихийного бедствия: смотреть фото

В своем заявлении лидер Китая Си Цзиньпин призвал чиновников приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших, уменьшения количества жертв и обеспечения надлежащего размещения жителей, оказавшихся без жилья.

К слову, в декабре 2024 года в столице тихоокеанской страны Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Из-за отсутствия связи репортеры не могли связаться с местными властями для официальных комментариев.