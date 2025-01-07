Землетрус стався в окрузі Дінгрі в місті Сігазе в Сіцзанському (Тибетському) автономному районі Південно-Західного Китаю біля кордону з Непалом. Про це повідомляє китайське агентство Xinhua, передає 24 Канал.

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Що відомо про стихійне лихо

Понад 1000 будівель зазнали пошкоджень. Згідно з повідомленням Китайського центру сейсмічних мереж, підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів.

Епіцентр землетрусу знаходився у волості Цого повіту Дінжі, населення в радіусі 20 км від нього становить майже 7 тисяч осіб. Загалом в цьому районі налічується 27 сіл, а загальна чисельність населення повіту – понад 61 тисяча осіб.

До району землетрусу було направлено робочу групу для допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха, зокрема, понад 1 500 місцевих співробітників пожежно-рятувальної служби.

Потужний землетрус у Тибеті: дивитися відео

CNN пише, що за даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 балів стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.

Наслідки стихійного лиха: дивитися фото

У своїй заяві лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав чиновників докласти максимум зусиль для пошуку та порятунку постраждалих, зменшення кількості жертв і забезпечення належного розміщення мешканців, які опинилися без житла.

До слова, у грудні 2024 року у столиці тихоокеанської країни Вануату стався землетрус магнітудою 7,4 балів. Через відсутність зв'язку репортери не могли зв'язатися з місцевою владою для офіційних коментарів.