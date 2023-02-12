Авто и дома шатались: жуткое видео мощного землетрясения в Турции

6 февраля Турцию атаковали мощные и смертельные землетрясения. Один из них попал на камеру.

Колебания во время землетрясения просто поражают. Соответствующее видео обнародовали в одном из местных телеграм-каналов, информирует 24 Канал.

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Жуткое видео землетрясения в Турции

На опубликованных кадрах можно увидеть, как начинает шевелиться земля, дома и машины, стоявшие на дороге.

Это видео показывает всю силу землетрясения на юге Турции. Особенно концовка, когда видеозапись оборвалась. Амплитуда поражает.

Землетрясение в Турции было мощным: смотрите видео

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