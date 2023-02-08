"Проснулись в аду": эмоциональный репортаж о пострадавших от землетрясения Турции и Сирии
Источник:Associated Press
Землетрясения в Турции и Сирии повлекли за собой ужасные разрушения и много смертей. Число погибших уже превысило более 7 800 человек.
Ожидается, что количество жертв будет расти. Иностранные журналисты обнародовали фоторепортаж с места трагедии.
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Что происходит после землетрясений в Турции и Сирии
Один из жителей Турции Осман рассказал, что его семья "будто проснулась в аду". А в Сирии под завалами нашли новорожденного ребенка, мама которого скончалась.
Новорожденный ребенок, вытащенный из-под завалов / фото Associated Press
Поисково-спасательные команды почти из 30 стран прибыли на место трагедии и пообещали оказать помощь.
Кучи металла и бетона делают поисковые работы опасными, а погодные условия – более неотложными, поскольку в некоторых регионах не все люди смогут долго продержаться на морозе.
Спасатели разбирают завалы в Турции и Сирии / Associated Press
Выжившим после землетрясений пришлось спать в автомобилях, на улице или в государственных приютах.
У нас нет шатра, нет печи, нет ничего. Наши дети находятся в плохом состоянии. Мы все промокаем под дождем, а наши дети сидят на морозе. Мы не умерли от голода или землетрясения, но мы умрем, замерзая от холода,
– рассказала пострадавшая Айсан.
Последствия землетрясения в Турции и Сирии / Associated Press
Трагедия в Турции и Сирии: последние новости
- По состоянию на утро 8 февраля стало известно о том, что количество жертв в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 7 800 человек.
- В Турции сообщили о 5 894 погибших. В Сирии известно о гибели 1 782 человек – 812 в районах, подконтрольных режиму Асада и по меньшей мере 970 в районах, контролируемых оппозицией.
- Украина отправит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
- После землетрясения в Турции было уже около 300 афтершоков.
- В Турции срочно вводят чрезвычайное положение в зонах, пострадавших от землетрясения. В 10 провинциях он будет действовать три месяца.