Момент спасения малышки видел ее отец. К счастью, девочка чудом выжила.
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Как в Турции спасали ребенка
На опубликованном видео можно увидеть, как отец говорит своей маленькой дочери Нур: "Папа здесь, не бойся". В этот момент спасатели продирались через большие камни, чтобы вытащить из-под завалов ребенка.
Также волонтеры Сирийской гражданской обороны сказали девочке посмотреть на своего папу, когда они осторожно доставали ее из-под обломков.
В результате землетрясения и падения дома, в котором находилась Нур, ее тело и лицо были покрыты пылью. Малышка чудом осталась жива.
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В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.
В настоящее время 53 317 спасателей работают в зоне завалов, и их количество увеличивается с каждым часом благодаря дополнительным командам, прибывающим из-за границы.
Эрдоган заявил, что по состоянию на 7 февраля уже известно о гибели 3 549 человек.
Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум заявил, что землетрясение повлияло на 16% населения Турции. По его словам, если взглянуть на количество населения, то это землетрясение оказало непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции.
Кстати, ВОЗ заявила, что почти 23 миллиона человек могут пострадать от мощного землетрясения, произошедшего на юге Турции.
Отметим, что после землетрясений в Турции и Сирии люди почувствовали уже почти 300 афтершоков. Все эти толчки были магнитудой 4 или более.