Момент порятунку малечі бачив її татко. На щастя, дівчинка дивом вижила.

Важливо У Сирії під завалами будинку жінка народила немовля: дитину врятували, мати не вижила

Як у Туреччині рятували дитину

На опублікованому відео можна побачити, як батько каже своїй маленькій донечці Нур: "Тато тут, не бійся". У цей момент рятувальники продиралися через великі камені, щоб витягти з-під завалів дитину.

Також волонтери Сирійської цивільної оборони сказали дівчинці подивитись на свого тата, коли вони обережно діставали її з-під уламків.

Внаслідок землетрусу та падіння будинку, в якому перебувала Нур, її тіло та обличчя були вкриті пилом. Малеча дивом залишилась живою.

Порятунок дівчинки у Туреччині: дивіться відео

Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: останні новини