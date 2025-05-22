Сильное землетрясение произошло у побережья Крита: толчки зафиксировали камеры
- У побережья Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
- Серьезных повреждений не зафиксировано, но объявлено предупреждение о цунами.
У побережья Крита в четверг, 22 мая, произошло сильное землетрясение. Были зафиксированы толчки магнитудой 6,1 балла.
Землетрясение почувствовали в Турции и Израиле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно о землетрясении на Крите
Землетрясение произошло в 79 километрах от города Ираклион в 6:19 утра по местному времени.
Сейчас спасатели не получали никаких вызовов о помощи и сообщений о серьезных повреждениях.
Землетрясение у побережья Крита: смотрите видео
Известно лишь о небольших оползнях на дорогах.
В сети показали момент толчков. На видео видно растения, которые дрожали в течение нескольких секунд, и испуганных животных.
Землетрясение на Крите: смотрите видео
Крит всколыхнуло землетрясение: смотрите видео
Спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В регионе объявлено предупреждение о цунами.
Землетрясение на Крите: смотрите видео
К слову, неделю назад остров также всколыхнуло землетрясение.
Греция – одна из самых сейсмоустойчивых стран Европы. Но еще в начале 2025 года на популярном туристическом острове Санторини несколько недель был высокий уровень сейсмической активности. Тысячам людей пришлось эвакуироваться.