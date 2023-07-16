У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3: есть угроза цунами
16 июля 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:Reuters
На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2. Для некоторых регионов было объявлено предупреждение о цунами.
Землетрясение в Аляске произошло утром в воскресенье. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Вас может заинтересовать Как образуются цунами
В некоторых районах предупредили о Цунами
На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине до 32,6 километра.
Система предупреждения о цунами США заявила, что на Южной Аляске, на полуострове Аляска и в районах Тихого океана, близких к землетрясению, может возникнуть цунами.
В бюллетене говорится, что угрозы цунами для других тихоокеанских побережий в США и Канаде нет.
В Исландии после землетрясения начал извергаться вулкан
- 10 июля на исландском полуострове Рейкьянес начал извергаться вулкан Литли-Хрутур. От Рейкьявика, столицы страны, его отделяет около 30 километров.
- Полиция перекрыла пути, ведущие в район. О пострадавших от извержения пока не сообщалось.
- В атмосфере накопились токсичные газы, а лавы втрое больше, чем в 2021-м. 14 июля сообщалось, что новая скамья начала переполнять старую скамью.
- Из-за скамьи в лесу начались пожары – пожарные пытаются тушить пламя.
- По состоянию на сегодняшний день мощность и производительность извержения вулкана значительно снизились, однако все равно остается наиболее мощной за последние годы.