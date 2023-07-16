У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3: есть угроза цунами

На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2. Для некоторых регионов было объявлено предупреждение о цунами.

Землетрясение в Аляске произошло утром в воскресенье. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

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В некоторых районах предупредили о Цунами

На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине до 32,6 километра.

Система предупреждения о цунами США заявила, что на Южной Аляске, на полуострове Аляска и в районах Тихого океана, близких к землетрясению, может возникнуть цунами.

В бюллетене говорится, что угрозы цунами для других тихоокеанских побережий в США и Канаде нет.

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