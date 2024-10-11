В Черном море произошло землетрясение: насколько сильным оно было

В пятницу, 11 октября, в Черном море произошло землетрясение. Известно, что зафиксированное землетрясение было магнитудой 5,2.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля Украины. Там рассказали детали.

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Землетрясение в Черном море

Специалисты сообщили, что землетрясение зафиксировали 11 октября в 10:16. Так, оно было магнитудой 5,2 по шкале Рихтера. Согласно классификации, землетрясение относится к сильно умеренным.

Источник землетрясения находится в Черном море, на глубине 10 километров,

– сообщили там.

Напомним, что утром 1 сентября возле оккупированного Крымского полуострова также зафиксировали землетрясение. Его магнитуда тогда была 3,5 по шкале Рихтера.

Добавим, что Крым является сейсмоопасным регионом, расположенным на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса.