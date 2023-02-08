В Израиле произошло землетрясение: толчки почувствовали в нескольких городах

После масштабного землетрясения в Турции и Сирии подземные толчки почувствовали в Израиле. Предварительно магнитуда землетрясения возле Мертвого моря составила 4,4.

Во вторник, 7 февраля, в Израиле были зафиксированы значительные подземные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

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Где почувствовали толчки

Израильтяне сообщали о слабом землетрясении в районе Иерусалима. Землетрясение ощущалось также в Ход-ха-Шароне, Реховоте, Тель-Авиве, Модиини, Кфар-Саби, Рамат-ха-Шарон и Петах-Тиква.

Отметим, что толчки произошли после серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Эпицентр зафиксировали в 13 км от Шхема. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясения в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Число погибших и раненых в обеих странах стремительно растет, спасательно-поисковые работы продолжаются.

По состоянию на утро 8 февраля, сообщает Reurters, стало известно о том, что количество жертв в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до не менее 7 800 человек.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в настоящее время известно о меньшей мере 5 894 погибших и более 34 000 раненых. Что касается Сирии, то, по данным правительства и спасательной службы, там известно о более 1 932 погибших.

Страна объявила чрезвычайное положение на три месяца в 10 провинциях для того, чтобы поисково-спасательные операции и другие мероприятия были проведены как можно быстрее.

Эксперты предупреждают, что израильская инфраструктура недостаточно подготовлена к сильному землетрясению.