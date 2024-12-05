У берегов Калифорнии произошли сразу 3 сильных землетрясения, есть угроза цунами: видео стихии

Калифорнию в четверг, 5 декабря, всколыхнуло 3 землетрясения. Они произошли в течение 1 часа.

После этого появилась угроза цунами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Калифорнию и Орегон предупреждают о цунами

Землетрясения у американского побережья были мощными. Магнитуда – 7,3, 5,8 и 6,6 балла соответственно.

Момент землетрясения попали на камеры очевидцев.

Землетрясение в Калифорнии: смотрите видео

Калифорнию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Также местные показали видео последствий мощных толчков. В частности, стихия нанесла ущерб магазинам и заведениям питания.

Последствия землетрясения в США: смотрите видео

Как пишут американские СМИ, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров вблизи города Ферндейл.

После этого местные жители начали массово получать предупреждения о цунами. Опасность стихийного бедствия угрожает части Калифорнии и Орегона.