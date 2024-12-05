У берегов Калифорнии произошли сразу 3 сильных землетрясения, есть угроза цунами: видео стихии
Калифорнию в четверг, 5 декабря, всколыхнуло 3 землетрясения. Они произошли в течение 1 часа.
После этого появилась угроза цунами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Калифорнию и Орегон предупреждают о цунами
Землетрясения у американского побережья были мощными. Магнитуда – 7,3, 5,8 и 6,6 балла соответственно.
Момент землетрясения попали на камеры очевидцев.
Землетрясение в Калифорнии: смотрите видео
Калифорнию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео
Также местные показали видео последствий мощных толчков. В частности, стихия нанесла ущерб магазинам и заведениям питания.
Последствия землетрясения в США: смотрите видео
Как пишут американские СМИ, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров вблизи города Ферндейл.
После этого местные жители начали массово получать предупреждения о цунами. Опасность стихийного бедствия угрожает части Калифорнии и Орегона.