Після цього з'явилася загроза цунамі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Каліфорнію та Орегон попереджають про цунамі

Землетруси біля американського узбережжя були потужними. Магнітуда – 7,3, 5,8 і 6,6 бала відповідно.

Момент землетрусу потрапили на камери очевидців.

Землетрус у Каліфорнії: дивіться відео

Каліфорнію сколихнув землетрус: дивіться відео

Також місцеві показали відео наслідків потужних поштовхів. Зокрема, стихія завдала збитків магазинам та закладам харчування.

Наслідки землетрусу у США: дивіться відео

Як пишуть американські ЗМІ, підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 10 кілометрів поблизу міста Ферндейл.

Після цього місцеві мешканці почали масово отримувати попередження про цунамі. Небезпека стихійного лиха загрожує частині Каліфорнії та Орегону.