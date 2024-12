Після цього з'явилася загроза цунамі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Землетруси біля американського узбережжя були потужними. Магнітуда – 7,3, 5,8 і 6,6 бала відповідно.

Момент землетрусу потрапили на камери очевидців.

Землетрус у Каліфорнії: дивіться відео

Got some shaking at Nugget Markets in Davis ca. #earthquake #california #eureka pic.twitter.com/KKbVPwdEw0

— Tom Nolan (@tommylikecloud) December 5, 2024