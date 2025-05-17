Вблизи границ с Одесской областью зафиксировали землетрясение

Вблизи границ с Одесской областью в ночь на 17 мая зафиксировали землетрясение. Эпицентр был в сейсмической зоне Вранча.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

Смотрите также Толчки чувствовали в Анкаре, где был Зеленский: в Турции произошло землетрясение

Что известно о землетрясении, которое почувствовали в Одесской области

Сообщается, что в 00:59 17 мая на глубине 131,9 километра в сейсмической зоне Вранча были зафиксированы толчки магнитудой 4.2.

Эпицентр землетрясения расположился недалеко от города Бузеу, что примерно в 120 километрах от украинской границы.

Эхо землетрясения в Румынии могли почувствовать жители Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области.

Напомним, что неделю назад, 11 мая, в Одесской области также почувствовали подземные толчки. Тогда на глубине 140 километров произошло среднее землетрясение магнитудой 4,6.

Сообщалось, что толчки были в румынских городах Галац и Тульча, которые расположены неподалеку Измаильского района Одесской области.

Вероятно, тогда землетрясение также почувствовали жители Молдовы и Болгарии.