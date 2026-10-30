В одной из областей Украины ночью зафиксировали землетрясение

В ночь на 30 октября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Подземные толчки были зафиксированы в Мачуховской общине Полтавского района в 02:14.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Что известно о землетрясении?

Эпицентр землетрясения находился на территории Мачуховской общины Полтавского района. Координаты очага землетрясения – 49,53 градуса северной широты и 34,4 градуса восточной долготы. Магнитуда подземных толчков составила 3,2.

Это уже десятое землетрясение, зарегистрированное в Полтавской области с начала 2026 года.

Согласно классификации землетрясений, толчки магнитудой от 3 до 3,9 относятся к слабым. Их могут ощутить люди, особенно те, кто находится на верхних этажах многоэтажных зданий или вблизи эпицентра.

Обычно такие землетрясения не приводят к материальному ущербу. В то же время их фиксируют специальные приборы, которые помогают сейсмологам определять характеристики подземных толчков.

Важно знать! Шкала Рихтера используется для определения магнитуды землетрясения – показателя энергии, высвобождающейся во время подземных толчков. Чем выше магнитуда, тем больше энергии высвобождается во время землетрясения.

Напомним, 24 октября в Одесской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали в 13:30:43 на территории Арцизской общины Болградского района.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Его координаты составляли 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы. По классификации специалистов, эти колебания относятся к неощутимым: их могут зафиксировать только специальные приборы. Люди обычно не ощущают землетрясений такой магнитуды.