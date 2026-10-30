В одній з областей України уночі зафіксували землетрус

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус?

Епіцентр землетрусу розташовувався на території Мачухівської громади Полтавського району. Координати джерела землетрусу – 49,53 градуса північної широти та 34,4 градуса східної довготи. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,2.

Це вже десятий землетрус, який зареєстрували на Полтавщині від початку 2026 року.

За класифікацією землетрусів, поштовхи магнітудою від 3 до 3,9 належать до слабких. Їх можуть відчути люди, особливо ті, хто перебуває на верхніх поверхах багатоповерхівок або поблизу епіцентру.

Зазвичай такі землетруси не спричиняють матеріальних збитків. Водночас їх фіксують спеціальні прилади, які допомагають сейсмологам визначати характеристики підземних поштовхів.

Важливо знати! Шкала Ріхтера використовується для визначення магнітуди землетрусу – показника енергії, що вивільняється під час підземних поштовхів. Що вища магнітуда, то більше енергії вивільняється під час землетрусу.

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Нагадаємо, 24 жовтня в Одеській області зафіксували землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстрували о 13:30:43 на території Арцизької громади Болградського району.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Його координати становили 45,94 градуса північної широти та 29,13 градуса східної довготи. За класифікацією фахівців, ці коливання належать до невідчутних: їх можуть зафіксувати лише спеціальні прилади. Люди зазвичай не відчувають землетрусів такої магнітуди.