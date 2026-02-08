Второй раз за последние дни: Полтавскую область всколыхнуло слабое землетрясение

В Полтавской области произошло малоощутимое землетрясение. Его эпицентр был недалеко от самой Полтавы.

О стихийном явлении сообщил Главный центр специального контроля.

Смотрите также Землетрясения в Украине: как часто они случаются и насколько сильными бывают

Что известно о землетрясении в Полтавской области?

В воскресенье, 8 февраля, подземные толчки зафиксировали в Полтавском районе. В районе Мачуховской общины было землетрясение магнитудой три балла по шкале Рихтера.

Специалисты говорят, что толчки произошли на глубине 9 километров и могли почти не ощущаться людьми.

Это уже не первое землетрясение на территории Полтавщины за последние дни. Колебания произошли и в Полтавской общине. Тогда землетрясение было силой 3,1 по шкале Рихтера. В области это зона сейсмической активности, где ежегодно фиксируют подземные толчки.

Где недавно было землетрясение в Украине?