Сильное землетрясение произошло в Румынии: еще 4 страны почувствовали толчки
Днем 13 февраля в Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Через 20 минут был афтершок.
Эпицентр землетрясения расположен в Крайове, Румыния, в 12 километрах к северо-западу от города Тиргу-Зиу. Пострадавших в результате землетрясения, к счастью, нет.
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Где почувствовали толчки
Через 20 минут после землетрясения произошел афтершок – толчок магнитудой 3,0. Землетрясение, всколыхнувшее Румынию, ощутили также и в других странах на Балканах – в Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Сербии. К слову, землетрясение почувствовали в сербской столице – в Белграде.
В Хорватии за последние 32 часа почувствовали уже 3 подземных толчка.
Почему землетрясение не почувствовали в Украине
Украина является одной из граничащих с Румынией стран, однако подземных толчков мы не почувствовали. Прежде всего, это связано с расположением эпицентра и силой толчков – эпицентр землетрясения залегает под землей ближе к границе Румынии и Сербии.
Поэтому, учитывая это расстояние и магнитуду в 5,2, украинцы не почувствовали этих подземных толчков. Однако угроза нашей стране также есть, поэтому напоминаем правила безопасности на случай землетрясений.
Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:
- не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;
- заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;
- не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.
Как вести себя во время землетрясения / Инфографика 24 Канала