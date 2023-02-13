Сильное землетрясение произошло в Румынии: еще 4 страны почувствовали толчки

Днем 13 февраля в Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Через 20 минут был афтершок.

Эпицентр землетрясения расположен в Крайове, Румыния, в 12 километрах к северо-западу от города Тиргу-Зиу. Пострадавших в результате землетрясения, к счастью, нет.

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Где почувствовали толчки

Через 20 минут после землетрясения произошел афтершок – толчок магнитудой 3,0. Землетрясение, всколыхнувшее Румынию, ощутили также и в других странах на Балканах – в Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Сербии. К слову, землетрясение почувствовали в сербской столице – в Белграде.

В Хорватии за последние 32 часа почувствовали уже 3 подземных толчка.

Почему землетрясение не почувствовали в Украине

Украина является одной из граничащих с Румынией стран, однако подземных толчков мы не почувствовали. Прежде всего, это связано с расположением эпицентра и силой толчков – эпицентр землетрясения залегает под землей ближе к границе Румынии и Сербии.

Поэтому, учитывая это расстояние и магнитуду в 5,2, украинцы не почувствовали этих подземных толчков. Однако угроза нашей стране также есть, поэтому напоминаем правила безопасности на случай землетрясений.

Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.



Как вести себя во время землетрясения / Инфографика 24 Канала