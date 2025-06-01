Турцию всколыхнуло землетрясение: погиб ребенок, десятки людей пострадали

Турцию ночью 3 июня всколыхнуло землетрясение. Десятки людей получили травмы.

К сожалению, один ребенок погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) и губернатора провинции Мугла.

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Что известно о землетрясении в Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло у побережья Мармариса в 02:17. Его также почувствовали в соседних провинциях.

Эпицентр толчков был на глубине 67,91 километра.

Землетрясение в Турции: смотрите видео

Никаких негативных последствий для инфраструктуры не было обнаружено. Разрушений в жилых домах также нет.

Однако, погиб 14-летний ребенок – у него произошла паническая атака во время землетрясения.

Турцию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Землетрясение в Турции: смотрите видео

Еще 69 человек пострадали. 14 из них получили медицинскую помощь на месте из-за паники и прыжков с высоты.