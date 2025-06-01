Турцию всколыхнуло землетрясение: погиб ребенок, десятки людей пострадали
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 у побережья Мармариса.
- Погиб 14-летний ребенок от панической атаки, еще 69 человек пострадали.
Турцию ночью 3 июня всколыхнуло землетрясение. Десятки людей получили травмы.
К сожалению, один ребенок погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) и губернатора провинции Мугла.
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Что известно о землетрясении в Турции
Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло у побережья Мармариса в 02:17. Его также почувствовали в соседних провинциях.
Эпицентр толчков был на глубине 67,91 километра.
Землетрясение в Турции: смотрите видео
Никаких негативных последствий для инфраструктуры не было обнаружено. Разрушений в жилых домах также нет.
Однако, погиб 14-летний ребенок – у него произошла паническая атака во время землетрясения.
Турцию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео
Землетрясение в Турции: смотрите видео
Еще 69 человек пострадали. 14 из них получили медицинскую помощь на месте из-за паники и прыжков с высоты.