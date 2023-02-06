В Турции идет смертоносное землетрясение, толчки почувствовали уже в Грузии и Израиле: хронология
6 февраля на Юге Турции произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,7, после чего произошел ряд меньших, но сильных толчков. Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года.
24 Канал ведет хронологию происходящего в Турции. Рассказываем, какие последствия стихийного бедствия и сколько жизней унесло землетрясение.
Внимание Газиантеп – в руинах: именно здесь был эпицентр землетрясения в Турции – жуткие кадры
15:20 Подземные толчки после второго землетрясения в Турции ощутили также в Армении. Как сообщает Спасательная служба МВД Армении, толчки ощущались в Ереване – 3 балла и Гюмри – 3 – 4 балла.
Впоследствии стало известно, что толчки ощущались в Ираке и Иране, а также в ОАЭ, Турции и Израиле.
Землетрясение также почувствовали жители Израиля: видео
14:00 Генеральный директор Агентства по управлению чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Тата сообщил, что число погибших составляет около 1000 человек.
В отношении Сирии, по последним данным, погибли около 600 человек. В Турции после землетрясения в ряде районов на предприятиях и офисах возникли пожары. В места возгорания направлены пожарные.
13:24 (по местному времени) Турцию всколыхнула серия новых мощных землетрясений. По предварительным данным, толчки слышали даже в Анкаре.
Стихийное бедствие произошло недалеко от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге Турции.
По данным EMSC, землетрясение с магнитудой 5,9 произошло в 77 километрах от города Кахраманмараш, где уже звучали толчки ночью. Впоследствии EMSC оценило новое землетрясение в 7,8 магнитуды.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр показал карту, на которой цветные точки указывают на место толчков и уровень повреждения, о котором сообщают очевидцы.
После новых подземных толчков в городе Диярбакыр в прямом эфире телевидения было видно, как рушится здание.
В турецком городе Диярбакыр в прямом эфире "упало" здание: видео
В городах большие пробки, мешающие спасателям. По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков.
Квартал в городе Кахраманмараш после землетрясения:
12:30 Президент Турции Эрдоган сообщил, что в результате трагедии по меньшей мере 912 человек погибли и 5 380 ранены. 2 470 человек спасли из-под завалов, а 2 818 зданий разрушены.
По словам Эрдогана, невозможно предсказать, насколько увеличится количество погибших и пострадавших.
Кроме этого, землетрясение унесло жизни 326 человек в районах Сирии. Всего в результате трагедии в обеих странах погибли 1 300 человек.
Спасательи продолжают разбирать завалы зданий, разрушенных в результате землетрясения / Фото AP
12:10 Украина направила в Турцию группу спасателей. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
09:40 В результате землетрясения произошли взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая.
В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость построили римляне во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.
В поврежденніх землетрясением провинциях отменили обучение в школах и высших учебных заведениях на 2 недели. Речь идет о: Кахраманмараше, Хатайе, Адыямане и Малатье. Также на неделю приостановили обучение в провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Шанлыурфа, Адана, Османие и Килис.
В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. Генштаб Вооруженных Сил Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки спасательных бригад.
По обеим сторонам турецко-сирийской границы жители проснулись от подземных толчков за несколько часов до рассвета. Толчки ощущались в близлежащих провинциях, преимущественно Хатаи, Османии, Адыямане, Газиантепи, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. Обрушились сотни зданий.
Толчки также были ощутимы в Египте, Ливане, Сирии и Ираке.
Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 60 километрах от города Малатья.
После первого землетрясения почти сразу произошло второе – магнитудой 6,4 на Юго-Востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также поразило Газиантеп.
Эпицентры землетрясения в Турции: Кахраманмараш и Газиантеп / Инфографика Anadolu
04:17 (по местному времени) Произошло первое землетрясение в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров. После него было зафиксировано 42 афтершока.