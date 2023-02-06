В Турции идет смертоносное землетрясение, толчки почувствовали уже в Грузии и Израиле: хронология

6 февраля на Юге Турции произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,7, после чего произошел ряд меньших, но сильных толчков. Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года.

24 Канал ведет хронологию происходящего в Турции. Рассказываем, какие последствия стихийного бедствия и сколько жизней унесло землетрясение.

Внимание Газиантеп – в руинах: именно здесь был эпицентр землетрясения в Турции – жуткие кадры

15:20 Подземные толчки после второго землетрясения в Турции ощутили также в Армении. Как сообщает Спасательная служба МВД Армении, толчки ощущались в Ереване – 3 балла и Гюмри – 3 – 4 балла.

Впоследствии стало известно, что толчки ощущались в Ираке и Иране, а также в ОАЭ, Турции и Израиле.

Землетрясение также почувствовали жители Израиля: видео

14:00 Генеральный директор Агентства по управлению чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Тата сообщил, что число погибших составляет около 1000 человек.

В отношении Сирии, по последним данным, погибли около 600 человек. В Турции после землетрясения в ряде районов на предприятиях и офисах возникли пожары. В места возгорания направлены пожарные.

13:24 (по местному времени) Турцию всколыхнула серия новых мощных землетрясений. По предварительным данным, толчки слышали даже в Анкаре.

Стихийное бедствие произошло недалеко от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге Турции.

По данным EMSC, землетрясение с магнитудой 5,9 произошло в 77 километрах от города Кахраманмараш, где уже звучали толчки ночью. Впоследствии EMSC оценило новое землетрясение в 7,8 магнитуды.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр показал карту, на которой цветные точки указывают на место толчков и уровень повреждения, о котором сообщают очевидцы.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр показал карту землетрясений

После новых подземных толчков в городе Диярбакыр в прямом эфире телевидения было видно, как рушится здание.

В турецком городе Диярбакыр в прямом эфире "упало" здание: видео

В городах большие пробки, мешающие спасателям. По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков.

Квартал в городе Кахраманмараш после землетрясения:

12:30 Президент Турции Эрдоган сообщил, что в результате трагедии по меньшей мере 912 человек погибли и 5 380 ранены. 2 470 человек спасли из-под завалов, а 2 818 зданий разрушены.

По словам Эрдогана, невозможно предсказать, насколько увеличится количество погибших и пострадавших.

Кроме этого, землетрясение унесло жизни 326 человек в районах Сирии. Всего в результате трагедии в обеих странах погибли 1 300 человек.

Спасательи продолжают разбирать завалы зданий, разрушенных в результате землетрясения / Фото AP

12:10 Украина направила в Турцию группу спасателей. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

09:40 В результате землетрясения произошли взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая.

В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость построили римляне во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.

В поврежденніх землетрясением провинциях отменили обучение в школах и высших учебных заведениях на 2 недели. Речь идет о: Кахраманмараше, Хатайе, Адыямане и Малатье. Также на неделю приостановили обучение в провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Шанлыурфа, Адана, Османие и Килис.

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. Генштаб Вооруженных Сил Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки спасательных бригад.

По обеим сторонам турецко-сирийской границы жители проснулись от подземных толчков за несколько часов до рассвета. Толчки ощущались в близлежащих провинциях, преимущественно Хатаи, Османии, Адыямане, Газиантепи, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. Обрушились сотни зданий.

Толчки также были ощутимы в Египте, Ливане, Сирии и Ираке.

Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 60 километрах от города Малатья.

После первого землетрясения почти сразу произошло второе – магнитудой 6,4 на Юго-Востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также поразило Газиантеп.



Эпицентры землетрясения в Турции: Кахраманмараш и Газиантеп / Инфографика Anadolu

04:17 (по местному времени) Произошло первое землетрясение в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров. После него было зафиксировано 42 афтершока.