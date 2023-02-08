Чудо через 43 часа: в Турции из-под завалов спасли маму 6-летнего мальчика

В Турции продолжают разбор завалов разрушенных землетрясением зданий. В муниципалитете Бахчелиевлеру удалось спасти женщину, которая провела под завалами 43 часа. К счастью, она жива.

6-летнего сына женщины удалось спасти раньше. Однако судьба ее второго ребенка – 6 месячного младенца – остается неизвестной.

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43 часа под завалами многоэтажки

Фетхие Экизоглу жила в 7-этажном доме, разрушившем землетрясение. Женщина оказалась под завалами и пробыла там 43 часа, прежде чем спасателям удалось найти ее. Сына Фетхие спасли раньше – жизни 6-летнего Эймена сейчас ничего не угрожает. Однако ничего неизвестно о судьбе 6-месячного ребенка женщины, вероятно, до сих пор под завалами.



Фетхие Экизоглу спасли из-под завалов многоэтажки / Фото CNN

Фетхие с легкими повреждениями госпитализировали. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

Землетрясения в Турции и Сирии: главное

6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 6,3. Из-за этого тысячи домов разрушены, десятки тысяч пострадали и тысячи погибли.

По состоянию на 10.40 8 февраля известно, что в Турции погибли 7 108 человек и более 37 000 пострадали. В Сирии в контролируемых оппозицией регионах погибли 1 280 человек, а в регионах, подконтрольных режиму Асада – 1 250. Землетрясение унесло по меньшей мере 9 638 жизней.

Однако, к сожалению, по прогнозам ВОЗ, количество погибших может достичь 20 000. Поисково-спасательные работы продолжаются, в частности, Турции помогают украинские спасатели.

Ранее сообщалось, что среди погибших в результате землетрясения есть украинцы, однако информация не подтвердилась. Речь шла о матери с ребенком. Женщина сейчас под наблюдением медиков, а ребенок на попечении родственников.

Однако дипломаты до сих пор пытаются связаться со всеми украинцами, которые после землетрясения не выходят на связь. По состоянию на утро 8 февраля посольство Украины в Турции ищет 24 наших граждан.