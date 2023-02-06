Землетрясение в Турции: есть ли жертвы и пострадавшие среди украинцев

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Подземные толчки также ощутили в Сирии. По меньшей мере, 237 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения.

24 Канал обратился за комментарием к представителю МИД Украины Олегу Николенко, чтобы узнать есть ли среди жертв и пострадавших украинцы. Он заверил, что информация проверяется, вскоре об этом должны сообщить.

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Что известно о мощном землетрясении в Турции

"Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших", – написал впоследствии Николенко в соцсетях.

Он также указал номера для помощи украинцам в Турции на базе посольства: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут также обращаться на "горячую линию" МИД: +380 44 238 15 88.

Отметим, что по последним данным, погибли 237 человек. Более 400 человек получили ранения. Очевидно, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций оценило магнитуду землетрясения в 7,4 вблизи Кахраманмараша недалеко от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Подземные толчки ощутили примерно в 04:17.

Землетрясение интенсивно ощущалось также в провинциях:

Кохроманмараш,

Домом,

Османет,

Одиамон,

Газиантеп,

Шанлиурфа,

Диярбакыр,

Малатья,

Адана.

Подземные толчки ощутили в соседней Сирии и даже в столице Египта Каире.

Из-за мощных подземных толчков часть домов рухнули. В этот момент люди спали в своих кроватях, так что спастись удалось далеко не всем.

Произошло около 20 толчков

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий международную помощь.

По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что "поисково-спасательные группы были немедленно направлены" в районы, пострадавшие от землетрясения.

В Турции люди, пытавшиеся покинуть города из-за землетрясения, вызвали пробки. Это мешает командам скорой помощи добраться до пострадавших районов. Власти призвали жителей не выходить на дороги. Мечети по всему региону открывались как приют для людей, которые не могли вернуться в поврежденные дома.