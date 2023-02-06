Сокрушительное землетрясение в Турции: какая ситуация в наиболее пострадавших городах

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 6 февраля поразило южную Турцию и северную Сирию. В результате происшествия погибли более 600 человек.

В результате мощного землетрясения погиб 641 человек. Ожидается, что это количество вырастет. Считается, что сотни людей все еще остаются под завалами, поскольку спасатели до сих пор продолжают свою миссию.

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Какая ситуация в городах, подвергшихся наибольшим разрушениям

Аэропорты Газиантеп, Хатай и Шанлиурфа были закрыты для полетов из-за землетрясения, произошедшего в юго-восточных районах Турции. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай во время пресс-конференции в оперативном штабе в Анкаре.

Он также отметил, что в результате инцидента на газопроводе Кахраманмарас-Газиантеп были прекращены поставки природного газа в регион.

Из-за землетрясения пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Землетрясение разрушило крепость Газиантепа, построенную во II веке римлянами. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также пострадала Цитадель Алеппо в Сирии, являющаяся объектом всемирного наследия ООН.

Часть стен исторического сооружения рухнула. Насколько серьезны разрушения, пока неизвестно.

Детали жуткого землетрясения