Вечером 19 сентября в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0. Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Где произошло землетрясение?

Толчки произошли в 19:04 на территории Слободско-Кульчиевецкой общины.

Где произошло землетрясение: смотрите на карте

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 2 километров. Его классифицировали как едва ощутимый.

Такие толчки могут заметить лишь отдельные люди, находящиеся в состоянии покоя в помещении, в частности на верхних этажах.

Специалисты призывают тех, кто почувствовал колебания, сообщить об этом через специальную форму на сайте Главного центра специального контроля.

Полученная информация поможет уточнить параметры землетрясения.

Отметим, что землетрясения в Украине периодически фиксируются в разных регионах.

Так, в Самборском районе Львовской области утром 17 сентября зарегистрировали подземный толчок магнитудой 2,0. Землетрясение произошло около 01:31, а его очаг находился на глубине 3 километра.

Напомним, 26 августа землетрясение также зафиксировали в Раховском районе Закарпатской области. Толчки произошли около 18:44, их магнитуда составила 1,7, а очаг находился на глубине 7 километров.