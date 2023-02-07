Как спастись во время землетрясения: срочные советы для украинцев
Источник:dovidka.info
В феврале 2023 года мир потрясли жуткие землетрясения в Турции и Сирии. Они унесли жизни тысяч людей. Украинцам, которые находятся в странах, где царит стихия, дали советы, которые могут спасти жизнь.
К сожалению, избежать землетрясения – невозможно. В то же время, если соблюдать правила, можно спасти свою жизнь и здоровье. Самое главное – не паниковать. Это существенно увеличивает шансы.
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Предупредили о землетрясении – что делать
Иногда о землетрясении предупреждают. Тогда есть немного времени, чтобы обезопасить себя. В частности, необходимо:
- тяжелые и большие вещи перенести на пол; вещи, которые могут упасть – закрепить;
- постоянно следить за актуальной информацией и обновлением инструкций от официальных источников;
- не пользоваться телефоном без необходимости;
- оперативно одеться и собраться, помочь сделать это детям и пожилым людям;
- собрать самое необходимое (документы, еду, воду, лекарства, карманный фонарик) в тревожный чемоданчик;
- предупредить соседей об угрозе;
- помочь людям, не имеющим возможности самостоятельно позаботиться о себе;
- рассказать детям, что делать, когда землетрясение начнется;
- положить ребенку в рюкзак или карман отметку с информацией о ребенке и контактами родителей;
- выходя из дома, убедиться, что нагревательные устройства и газ выключены;
- на улице не приближаться к зданиям и сооружениям;
- двигаться в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, незастроенных участков;
- держать над головой рюкзак (может защитить от травмы).
Землетрясение уже началось – как спасаться
Если же землетрясение уже началось, нужно действовать молниеносно. Каждая секунда замедления может стоить очень дорого.
Алгоритм действий:
- спрятаться – перейти в место подальше от окон (где не может упасть мебель или другие тяжелые предметы); лучшие укрытия – под крепкими столами, кроватями, у главных стен или колонн;
- опасаться навесной мебели или крупногабаритной техники;
- остерегаться зеркал;
- держать под рукой карманный фонарик (на случай, если электричества не станет) и мобильный.
Оказались под завалами – что делать
Приоритет – оценить ситуацию. Как бы ни было сложно и страшно, нужно стараться не позволять панике захватить сознание.
- Главное – не переставать звать на помощь;
- Когда услышали, нужно ждать, когда разберут завал;
- если никто не слышит крика, следует попытаться спастись самостоятельно. В то же время нельзя делать резких движений. Прежде всего – оцените ситуацию: что видно, что упало;
- разбирая завал, крайне важно стараться не задеть то, на чем все держится;
- если выбраться самостоятельно – нереально, нужно не прекращать звать на помощь (звонить, кричать, громко стучать по трубам).
Землетрясение в Турции – куда обратиться украинцам
Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции – рассказал, что украинцы могут узнать необходимую им информацию по номерам:
- + 90 539 550 98 98 (горячая линия посольства);
- + 38 044 338 15 88 (горячая линия МИД).