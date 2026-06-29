Журналисты BBC пообщались с женщиной, которой удалось спастись после землетрясения.

По теме : Уже более 1400 погибших и 3 000 раненых: смертоносные землетрясения потрясли Венесуэлу

Что рассказала спасённая жительница Венесуэлы?

24 июня, когда Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, Андреина Валерио спешила домой после работы, чтобы найти своего двухлетнего сына Сантьяго и партнера Рамсеса Мендосу, которые находились в доме его матери в Ла-Гуайре.

Когда она прибыла, здание уже превратилось в руины. Ее шурин Самуэль Мендоса расчищал завалы, которые когда-то были домом. Андрейна рассказала, что внутри остались ее сын, партнер и еще несколько членов семьи: мать, отец, бабушка, дедушка и сестра партнера.

Также в ловушке оказались другие дети – девятилетний Лукас и трехлетняя Аранса. Несмотря ни на что, она не теряла надежды. Первые попытки спасения были сложными: спасатели из Сальвадора и Испании не смогли пробиться внутрь, и на тот момент никого ещё не вытащили.

Самуэль вспоминал, что в первое утро услышал голос из-под завалов: "Услышал женский голос, сначала не смог разобрать, кто это, и единственное слово, которое, как я понял, было "помогите".

Позже Андреина также слышала звуки ребенка: "Я по-прежнему верю, что мой сын жив, – сказала она. – Я верю, что это мой сын. И я знаю, что мой сын переживет это, как и вся его семья".

Какова ситуация в Венесуэле?

В Ла-Гуайре и других пострадавших районах люди собственноручно разгребают обломки в поисках родных. Спасательные службы работают, но регион оказался плохо подготовленным к землетрясениям, несмотря на многолетний кризис в стране. Местные жители по ночам зовут тех, кто мог выжить, надеясь услышать ответ из-под руин. К поискам постепенно присоединяются соседи и волонтеры из других регионов.

К слову, колумбийские спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика, который ждал помощи около 70 часов.

По официальным данным, в Ла-Гуайре разрушено более 1 400 зданий, а общее число погибших в стране достигло 1 430 человек, ещё тысячи получили ранения. Власти заявляют, что десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести, поэтому спасательные работы ведутся круглосуточно.

Хорхе Родригес назвал землетрясение "крупнейшей катастрофой за последние 123 года". В больницах Каракаса раненые находятся в состоянии шока, многие из них – с переломами и паническими атаками. У входа в медицинские учреждения люди ищут своих близких по спискам пострадавших и фотографиям пропавших без вести.