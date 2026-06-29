Журналісти BBC поспілкувалися з жінкою, яка змогла врятуватися після землетрусу.

До теми Вже понад 1400 загиблих і 3 000 поранених: смертельні землетруси сколихнули Венесуелу

Що розповіла врятована жителька Венесуели?

24 червня, коли Венесуелу сколихнули два потужні землетруси, Андреїна Валеріо поспішала додому після роботи, щоб знайти свого дворічного сина Сантьяго та партнера Рамсеса Мендосу, які були в будинку його матері в Ла-Гуайрі.

Коли вона прибула, будівля вже перетворилася на руїни. Її швагро Самуель Мендоса розбирав завали, які колись були домом. Андреїна розповіла, що всередині залишилися її син, партнер і ще кілька членів родини: мати, батько, бабуся, дідусь і сестра партнера.

Також у пастці опинилися інші діти – дев'ятирічний Лукас і трирічна Аранса. Попри все, вона не втрачала надії. Перші спроби порятунку були складними: рятувальники з Сальвадору та Іспанії не змогли пробитися всередину, і на той момент нікого ще не витягнули.

Самуель згадував, що в перший ранок почув голос із-під завалів: "Почув жіночий голос, спочатку не зміг розібрати, хто це, і єдине слово, яке, як я зрозумів, було "допоможіть".

Пізніше Андреїна також чула звуки дитини: "Я як і раніше, вірю, що мій син живий, – сказала вона. – Я вірю, що то мій син. І я знаю, що мій син переживе це, як і вся його родина".

Яка ситуація у Венесуелі?

У Ла-Гуайрі та інших постраждалих районах люди власноруч розбирають уламки, шукаючи рідних. Рятувальні служби працюють, але регіон виявився погано підготовленим до землетрусів, попри багаторічну кризу в країні. Місцеві мешканці ночами кличуть тих, хто міг вижити, сподіваючись почути відповідь із-під руїн. До пошуків поступово приєднуються сусіди та волонтери з інших регіонів.

До слова, колумбійські рятувальники витягли з-під завалів 11-річного хлопчика, який чекав на допомогу близько 70 годин.

За офіційними даними, в Ла-Гуайрі зруйновано понад 1 400 будівель, а загальна кількість загиблих у країні сягнула 1 430 осіб, ще тисячі отримали поранення. Влада заявляє, що десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти, тому рятувальні роботи тривають цілодобово.

Хорхе Родрігес назвав землетрус "найбільшою катастрофою за останні 123 роки". У лікарнях Каракаса поранені перебувають у стані шоку, багато з них – із переломами та панічними атаками. Зовні медзакладів люди шукають своїх рідних за списками постраждалих і фотографіями зниклих.