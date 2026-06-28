Деталі повідомили в Міністерстві оборони Колумбії.

Актуально Потужні землетруси майже одночасно сколихнули Венесуелу та Японію

Що відомо про порятунок дитини?

Операцію з порятунку хлопчика провели співробітники Національної служби Боготи (Колумбія). У колумбійському оборонному відомстві зазначили, що цей випадок успішного порятунку вселяє надію на виявлення інших людей, які можуть залишатися живими під завалами зруйнованих будівель.

11-річного хлопчика витягли з-під завалів у Венесуелі: дивіться відео

¡Es un milagro! Moisés fue rescatado con vida.



Tras 70 horas bajo los escombros, el equipo USAR COL-1 logró rescatar con vida a Moisés, de 11 años, en una operación que llena de esperanza y fortalece la misión de seguir buscando sobrevivientes.



Reconocemos el compromiso y la… pic.twitter.com/gEENoQPtfi — Mindefensa (@mindefensa) June 27, 2026

У Венесуелі тривають масштабні пошуково-рятувальні операції. До країни вже прибули понад 1 600 іноземних спеціалістів, які спільно з місцевими службами та волонтерами безперервно розбирають уламки зруйнованих бетонних конструкцій у постраждалих населених пунктах.

Як землетрус сколихнув Венесуелу?

У Венесуелі 24 червня зафіксували серію потужних землетрусів: спочатку стався поштовх магнітудою 7,2 поблизу Сан-Феліпе, а вже через 40 секунд – ще сильніший, 7,5, з епіцентром приблизно за 23 кілометри від Юмаре.

Станом на 27 червня повідомляється щонайменше про 1430 загиблих і близько 3360 поранених. Влада також заявляє про сотні зниклих безвісти та людей, які можуть залишатися під завалами, тоді як опозиційні джерела називають значно більші цифри. За оцінками USGS, наслідки можуть включати понад 10 тисяч загиблих.