Про це пише агентство Reuters.

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Які наслідки землетрусу в Венесуелі?

У Венесуелі зафіксовано серію потужних землетрусів. Спершу стався поштовх магнітудою 7,2 поблизу Сан-Феліпе, після чого вже за 40 секунд відбувся сильніший землетрус магнітудою 7,5. Його епіцентр розташовувався приблизно за 23 кілометри на південний схід від Юмаре.

За даними тимчасової лідерки Венесуели Делсі Родрігес, внаслідок стихійного лиха загинуло 32 людини, ще 700 зазнали поранень.

Водночас лідерка зауважила, що попередні дані не включають жертв у штаті Ла-Гуайра, поблизу Каракаса та аеропорту міста, який постраждав найбільше.

Десятки будівель обвалилися, і зараз ми проводимо дуже інтенсивні рятувальні роботи, щоб врятувати стільки життів, скільки нам дозволить Бог,

– сказала вона.

Також Родрігес додала, що ситуація є справжньою трагедією й висловила співчуття і підтримку сім'ям загиблих, які переживають важкі години втрати.

Крім того, вона повідомила, що рятувальні бригади з інших країн прибудуть найближчим часом, і подякувала світовим лідерам, зокрема Дональду Трампу, за підтримку.

Скільки іще жертв може бути?

За даними Геологічної служби США (USGS), оновлене моделювання наслідків землетрусу зменшило ймовірність найгірших сценаріїв, однак ризики залишаються високими.

Згідно з оцінками, імовірність загибелі від 1 000 до 10 000 людей становить 39%, а від 10 000 до 100 000 – 37%. Раніше моделі показували ще вищі ризики масових жертв, зокрема 30% ймовірність того, що кількість смертей перевищить 100 000, а 44% з них перевищить 10 000 – 100 000.

Також USGS оцінює можливі економічні втрати на рівні від 1% до 4% ВВП Венесуели. Ці дані базуються на системі PAGER, яка використовується для оперативної оцінки наслідків землетрусів і прогнозування масштабів руйнувань та втрат.

У Штатах відреагувати на смертельний землетрус

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагічні події, які сколихнули Венесуелу. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що готовий надати допомогу країні після двох потужних землетрусів.

Два великих землетруси, які щойно потрясли великий народ Венесуели, були масштабними і призвели до величезної кількості смертей,

– зазначив Трамп.

Сполучені Штати "готові, бажають і здатні допомогти", додав він.

Президент повідомив, що доручив усім урядовим відомствам підготуватися до оперативного реагування на ситуацію. Він також зазначив, що країна підтримуватиме своїх нових партнерів, додавши, що перші повідомлення є невтішними.

Згодом Державний департамент США заявив, що країна вже розгорнула команду реагування на стихійні лиха та спеціальну групу для координації надання критично важливої допомоги.

У відомстві також зазначили, що у співпраці з тимчасовим урядом Венесуели США направлять пошуково-рятувальні бригади, медичні засоби та гуманітарні ресурси, щоб підтримати постраждалих у перші дні після катастрофи.

Зауважимо, що останньою значною сейсмічною подією у Венесуелі був землетрус 21 серпня 2018 року. Він стався біля північного узбережжя країни (у районі Карупано, штат Сукре) і мав магнітуду 7,3.

Також Геологічна служба США повідомила, що у 1812 році в містах Меріда та Каракас стався потужний землетрус – тоді він спричинив масштабні руйнування, загинуло близько 30 000 людей.