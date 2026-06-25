При цьому саме з Венесуели надходять повідомлення про руйнування будинків, зокрема у Каракасі. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

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Землетрус у Венесуелі 25 червня: яка магнітуда та що відомо про наслідки?

Сейсмічна активність майже одночасно мобілізувала рятувальні служби у двох різних півкулях планети. Сильний землетрус стався, за повідомленнями Геологічної служби США (USGS), у Венесуелі. Його магнітуда становила 7,5, що є досить високим показником.

Епіцентр залягав на глибині 10 кілометрів трохи на захід від столиці країни Каракаса. Примітно, що буквально за хвилину до того у тому самому районі стався землетрус магнітудою 7,2. Коливання відчули навіть у сусідній Гаяні.

Очевидці у соціальних мережах пишуть, що будинки у Каракасі просто ходили ходором, а на стінах на очах з'являлися тріщини. Люди поспіхом вибігали на вулиці, рятуючись від стихії. На цей час відомо, що у місті частково зруйновані щонайменше 3 житлові багатоповерхівки. Постраждалих поки що не рахували.

Наслідки землетрусу у Японії: дивіться відео очевидців із соціальних мереж

Через загрозу цунамі влада оголосила попередження для сусідніх районів, зокрема для островів Аруба, Бонайре та Кюрасао. Також для Пуерто-Рико й Віргінських островів.

Японія також зазнала підземного удару

З різницею у лічені хвилини з Венесуелою землетрус стався і в Японії. USGS пише про магнітуду у 6,9, а розташування епіцентру розрахували на території приблизно біля північно-східного узбережжя острова Хонсю.

Але підземний поштовх стався на глибині близько 50 кілометрів, тож повідомлень про пошкодження інфраструктури не було. А проте загрозу цунамі все ж оголосили.