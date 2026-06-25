При этом именно из Венесуэлы поступают сообщения о разрушении домов, в частности в Каракасе. 24 Канал рассказывает, какая информация имеется на данный момент.

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Землетрясение в Венесуэле 25 июня: какова магнитуда и что известно о последствиях?

Сейсмическая активность почти одновременно мобилизовала спасательные службы в двух разных полушариях планеты. Сильное землетрясение произошло, по сообщениям Геологической службы США (USGS), в Венесуэле. Его магнитуда составила 7,5, что является довольно высоким показателем.

Эпицентр находился на глубине 10 километров чуть западнее столицы страны Каракаса. Примечательно, что буквально за минуту до этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,2. Колебания ощущались даже в соседней Гайане.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что дома в Каракасе буквально тряслись, а на стенах на глазах появлялись трещины. Люди в спешке выбегали на улицы, спасаясь от стихии. На данный момент известно, что в городе частично разрушены как минимум три жилых многоэтажных дома. Пострадавших пока не подсчитывали.

Последствия землетрясения в Японии: смотрите видео очевидцев из социальных сетей

Из-за угрозы цунами власти объявили предупреждение для соседних районов, в частности для островов Аруба, Бонайре и Кюрасао. Также для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Япония также подверглась подземному удару

С разницей в считанные минуты после землетрясения в Венесуэле оно произошло и в Японии. USGS сообщает о магнитуде 6,9, а местоположение эпицентра определили примерно у северо-восточного побережья острова Хонсю.

Но подземный толчок произошел на глубине около 50 километров, поэтому сообщений о повреждении инфраструктуры не поступало. Тем не менее угроза цунами все же была объявлена.