На острове в Японии произошло умеренное землетрясение: что рассказали метеорологи

В Японии произошло мощное землетрясение, магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. К счастью, люди от стихии не пострадали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Предупреждений о возможном цунами в результате землетрясения не поступало.

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Что известно о землетрясении в Японии

В субботу, 31 мая, на острове Хоккайдо в Японии люди услышали подземные толчки. Они были не очень сильные. Магнитуда 6,1 не способна нанести разрушений зданиям, а лишь способным вызывает пошатывание предметов.

Метеорологическое агентство Японии отметило, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров. Сообщений о пострадавших или повреждениях домов не поступали. К слову, в этом районе незначительные подземные толчки фиксируются чуть ли не каждую неделю.

Землю накрыла волна землетрясений

Недавно подобное землетрясение произошло у побережья острова Крит. Толчки ощущали в Турции и Израиле. Его магнитуда тоже достигала 6,1 балла и не нанесло никаких повреждений, кроме оползней на дорогах.

За несколько дней до того на острове произошло землетрясение магнитудой 6,3. Также в Греции фиксировали высокую сейсмическую активность в начале 2025 года, в частности на популярном туристическом острове Санторини.

15 мая подземные толчки магнитудой 5,2 ощущались в районе Кулу турецкой провинции Конья. Землетрясение ощущалось также в Анкаре.

Также часто толчки ощущаются недалеко от границы соседней Румынии с Украиной. Там сейсмически активной является зона Вранча.